Помогите пожалуйста по биологии 9 класс 1. какие доказательства кажутся тебе убедительными и почему? тема: Доказательства эволюции помогите пожалуйста заранее спасибо

Биология
Помогите пожалуйста по биологии 9 класс 1. какие доказательства кажутся тебе убедительными и почему? тема: Доказательства эволюции помогите пожалуйста заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если рассматривать даже человека и рыбу, то можно заметить , что на уровне эмбрионального развития человек имеет вид рыбы, затем утрачивает их черты. Это значит , что далеким предком человека являются рыбы. Именно эволюция привела человека к современному виду.
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