Помогите пожалуйста по биологии 9 класс 1. какие доказательства кажутся тебе убедительными и почему? тема: Доказательства эволюции помогите пожалуйста заранее спасибо

Гость: Гость:

Если рассматривать даже человека и рыбу, то можно заметить , что на уровне эмбрионального развития человек имеет вид рыбы, затем утрачивает их черты. Это значит , что далеким предком человека являются рыбы. Именно эволюция привела человека к современному виду.