Алгебра!!! Помогите пжлст (Х-2)/х^3=2х-х^2
Алгебра
Алгебра!!! Помогите пжлст (Х-2)/х^3=2х-х^2
Ответ(ы):
Гость:
Х+х^3-2х+х^2=-2 х^6-х^2=-2 х=-2^4 х=-16
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