У літньомутаборі 3 загони. У першому загоні 32 дитини, що становить 8/9 кількість діт??й у другому загоні, а в третьому загоні 5/6 кількості дітей у другому загоні. Скільки всого дітей у таборі...

Математика

У літньомутаборі 3 загони. У першому загоні 32 дитини, що становить 8/9 кількість діт??й у другому загоні, а в третьому загоні 5/6 кількості дітей у другому загоні. Скільки всого дітей у таборі...

Автор: Гость