У літньомутаборі 3 загони. У першому загоні 32 дитини, що становить 8/9 кількість діт??й у другому загоні, а в третьому загоні 5/6 кількості дітей у другому загоні. Скільки всого дітей у таборі...
Математика
У літньомутаборі 3 загони. У першому загоні 32 дитини, що становить 8/9 кількість діт??й у другому загоні, а в третьому загоні 5/6 кількості дітей у другому загоні. Скільки всого дітей у таборі...
Ответ(ы):
Гость:
32:8/9 = 36 детей во 2- отряде 36*5/6 = 30 детей в 3-м отряде. 32+36+30=98 детей всего
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