Как решить задачу в подворном аркестре 13флейристов и 17 скрепачей сколько музыкан??ов отдыхает когда 16 из них играет
Математика
Как решить задачу в подворном аркестре 13флейристов и 17 скрепачей сколько музыкан??ов отдыхает когда 16 из них играет
Ответ(ы):
Гость:
1) 13+17 =30 ( музыкантов 0 - всего 2) 30- 16 =14 ( музыкантов ) - отдыхают.
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