Как решить задачу в подворном аркестре 13флейристов и 17 скрепачей сколько музыкан??ов отдыхает когда 16 из них играет

Математика

Как решить задачу в подворном аркестре 13флейристов и 17 скрепачей сколько музыкан??ов отдыхает когда 16 из них играет

Автор: Гость