Укажите под номер верного высказывания : 1) Поговорка — образное, иносказательное выражение, метко определяющее какое-либо жизненное явление. 2) Былина — произведение народной поэзии, короткая рифмованная песенка (обычно ...

Литература

Укажите под номер верного высказывания : 1) Поговорка — образное, иносказательное выражение, метко определяющее какое-либо жизненное явление. 2) Былина — произведение народной поэзии, короткая рифмованная песенка (обычно четверостишие) с лирическим или злободневным содержанием. 3) Сказка — повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях. 4) Пословица — короткий, нередко комический рассказ в стихах или прозе, с прямым моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. 5) Веснянка — песня, исполняемая при убаюкивании ребенка. Один из древнейших жанров фольклора всех народов. 6) Загадка — может быть определена как замысловатый вопрос, выражаемый обычно в форме метафоры.

Автор: Гость