Найти значение функции: f(x)=2x²-5x-8 при x=-2 пожалуйста с решением
Алгебра
Найти значение функции: f(x)=2x²-5x-8 при x=-2 пожалуйста с решением
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