Морфологический разбор слова давние
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Морфологический разбор слова давние
Ответ(ы):
Гость:
Давние - какие?, относительное, нет степени сравнения, (мне кажется это краткая форма, но я сомневаюсь), падеж,число и род не определяется, потому что не указано существительное.
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