Приведите примеры стихийных бедствий в южной америке

География
Приведите примеры стихийных бедствий в южной америке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наводнения и оползни
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