Охарактеризовать Финна из сказки "Приключения Тома Сойера"
Литература
Охарактеризовать Финна из сказки "Приключения Тома Сойера"
Ответ(ы):
Гость:
"Том Соер"не сказка!Фин озорной мальчишка похожий павадками на Тома .Он тоже курил и любил делать что нибудь "весёленькое",но Фин не был таким безрассудным как Том и не лез на ражон.
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