Решите уравнение |log3(x-2)| = 2

Математика
Решите уравнение |log3(x-2)| = 2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Log3(x-2)=2. 3^2=x-2. X=11 Log3(x-2)=-2 3^(-2)=x-2 x=2+1/9
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