Решите уравнение |log3(x-2)| = 2
Математика
Решите уравнение |log3(x-2)| = 2
Ответ(ы):
Гость:
Log3(x-2)=2. 3^2=x-2. X=11 Log3(x-2)=-2 3^(-2)=x-2 x=2+1/9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Укажите под номер верного высказывания : 1) Поговорка — образное, иносказательное выражение, метко определяющее какое-либо жизненное явление. ...
Русский язык
Найди в столбике лишний 4-ый фразеологизм Попасть в просак Попасть на седьмое н??бо Попасть в переделку Попасть в переплет
Русский язык