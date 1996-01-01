В чем особенности размещения нефтяной промышленности

География
В чем особенности размещения нефтяной промышленности
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Ответ(ы):
Гость:
Особенности и факторы размещения нефтяной промышленности. Сырьевые базы некоторых экономических районов. Россия относится к немногим странам мира, имеющим возможность в течение длительного времени развивать крупномасштабную нефтяную промышленность, полностью ориентируясь на собственные природные ресурсы . Хотя из ее недр уже извлечено свыше 14 млрд. т. нефти, Россия и сегодня находится в числе крупнейших производителей и экспортеров нефти. Нефтяной потенциал России реализован менее чем наполовину и сохраняются значительные резервы для обеспечения долгосрочных потребностей промышленности. В России в 1990 г. добыча нефти составила 516 млн. т., в 1996 г. — 301 млн. т.. 
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