На участке электрической цепи последовательно соединена электрическая лампоч??а и резистор . сопротивление нити накаливания лампочки 12 Ом сопротивление резистора 72 Ом . определите напряжение на резисторе если напряжение ...

Физика
На участке электрической цепи последовательно соединена электрическая лампоч??а и резистор . сопротивление нити накаливания лампочки 12 Ом сопротивление резистора 72 Ом . определите напряжение на резисторе если напряжение на лампочке 2,5В
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить Берег вторую Е
Ответить
Математика
Как решить задачу в подворном аркестре 13флейристов и 17 скрепачей сколько музыкан??ов отдыхает когда 16 из них играет
Ответить
География
В чем особенности размещения нефтяной промышленности
Ответить
Английский язык
Помогите написать не большой рассказ о бабочке или кузнечике, на английском языке,спасибо заранее) даю 10 баллов
Ответить
Литература
Охарактеризовать Финна из сказки "Приключения Тома Сойера"
Ответить