На участке электрической цепи последовательно соединена электрическая лампоч??а и резистор . сопротивление нити накаливания лампочки 12 Ом сопротивление резистора 72 Ом . определите напряжение на резисторе если напряжение ...

Физика

На участке электрической цепи последовательно соединена электрическая лампоч??а и резистор . сопротивление нити накаливания лампочки 12 Ом сопротивление резистора 72 Ом . определите напряжение на резисторе если напряжение на лампочке 2,5В

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