Где бываеть серца растения
Биология
Где бываеть серца растения
Ответ(ы):
Гость:
у растения не бывает сердца,т.к. растение это представитель фауны,у которых вообще НЕТ СЕРДЦА НИКОГДА!
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