Какие цепи загрязнения могут возникнуть в этих случаях?продолжите схему
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Какие цепи загрязнения могут возникнуть в этих случаях?продолжите схему
Ответ(ы):
Гость:
На первом рисунке выхлопные газы убьют цветы а на втором загрязниться вся окружающая среда в округе
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