Помогите пожалуйста по русскому языку 2 класс упр 193
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку 2 класс упр 193
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто? собаки что?дом для собак из чего? дом для собак из дерева около чего?собака около их дома какой? собачий дом-новый какая? собака-верная что делает?собака - ест или спит
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