Помогите пожалуйста! Подберите к словам синонимы с приставкой пре- и запишите их. Очаровательный,учитель,правонарушение,легенда,наследник,граница,помеха,настигать,изменить.

Русский язык

Помогите пожалуйста! Подберите к словам синонимы с приставкой пре- и запишите их. Очаровательный,учитель,правонарушение,легенда,наследник,граница,помеха,настигать,изменить.

Автор: Гость