Помогите пожалуйста! Подберите к словам синонимы с приставкой пре- и запишите их. Очаровательный,учитель,правонарушение,легенда,наследник,граница,помеха,настигать,изменить.
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Помогите пожалуйста! Подберите к словам синонимы с приставкой пре- и запишите их. Очаровательный,учитель,правонарушение,легенда,наследник,граница,помеха,настигать,изменить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасный , преподаватель, преступление , -,-,-,преграда,-,-. Все чем могу помочь
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