Срочно надо ,пж помогите!! Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 97 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на...

Информатика

Срочно надо ,пж помогите!! Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 97 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на смену страницы в сканере — 8 секунд, на распознавание страницы — 2 секунды? .

Автор: Гость