Срочно надо ,пж помогите!! Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 97 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на...
Информатика
Срочно надо ,пж помогите!! Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 97 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что на сканирование одной страницы уходит 3 секунды, на смену страницы в сканере — 8 секунд, на распознавание страницы — 2 секунды? .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1253 секунд - 20 мин 53 сек, если учесть что 8 секунд мы отнимаем так как на смену первой страницы время не тратится, отсчет идет с того момента как положили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В организме человека 5л крови ,плотность которой составляет 1,05 г/мл сколько граммов железа и гемо-глабина содержится в крови ,если массовая доля ...
Русский язык
Английский язык
Литература