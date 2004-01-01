Помогите пожалуйста! Подготовьте небольшое сообщение о Государстве Ватикан. Подберите к сообщению иллюстрации.

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Ватика́н (лат. Status Civitatis Vaticanæ, итал. Stato della Città del Vaticano, также встречается использование названия Госуда́рство-го́род Ватика́н) — карликовое государство-анклав (самое маленькое официально признанное государство в мире) внутри территории Рима, ассоциированное с Италией. Статус Ватикана в международном праве — вспомогательная суверенная территорияСвятого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви.Дипломатические миссии иностранных государств аккредитуются при Святом Престоле, а не при городе-государстве Ватикан. Иностранные посольства и представительства, аккредитованные при Святом Престоле, ввиду малой территории Ватикана, размещены в Риме (включая и посольство Италии, которое, таким образом, находится в её собственной столице).Ватикан является постоянным наблюдателем при ООН с 1964 года, сотрудничая с организацией с 1957 года. В июле 2004 года права миссии Святого Престола при ООН были расширены. Кроме того, с августа 2008 года Ватикан начал сотрудничество с Интерполом на постоянной основе