Помогите пожалуйста придумать предложения с этими словами:1)киiну(одеваться) 2)ту??у(вставать) 3)жаттыгу орындау(делать упражднения) 4) уйыктау( спать)
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста придумать предложения с этими словами:1)киiну(одеваться) 2)ту??у(вставать) 3)жаттыгу орындау(делать упражднения) 4) уйыктау( спать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қысты күні қалың киіну менің әдетім. Моя привычка - зимой тепло одеваться. Ерте тұру жақсы әдет. Рано вставать хорошая привычка. Таңертеңгілік жаттығу орындау денсаулық кепілі. Утром делать упражнения залог здоровья. Белгілі бір уақытта ұйықтау керек. Нужно спать в определенная время.
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