ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОДОЛЖИТЬ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ: 1)NO2+H2=... 2) NO2+C=...
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОДОЛЖИТЬ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ: 1)NO2+H2=... 2) NO2+C=...
Ответ(ы):
Гость:
1)2NO2+4H2=N2+4H2O 2) 2NO2+2C=2CO2+N2.
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