В зале 89 стульев. Сначала из зала вынесли 2 стула, а потом 1.на сколько меньше стульев стало в зале?

Математика
В зале 89 стульев. Сначала из зала вынесли 2 стула, а потом 1.на сколько меньше стульев стало в зале?
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