В зале 89 стульев. Сначала из зала вынесли 2 стула, а потом 1.на сколько меньше стульев стало в зале?

Математика

В зале 89 стульев. Сначала из зала вынесли 2 стула, а потом 1.на сколько меньше стульев стало в зале?

Автор: Гость