Уравняйте методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O
Химия
Уравняйте методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O
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