Опишите волка из ну погоди на английском
Английский язык
Опишите волка из ну погоди на английском
Ответ(ы):
Гость:
He is gray and ugly
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