Помогите пожалуйста 1000-900+600-100*2*4-100-30 вот котика

Математика
Помогите пожалуйста 1000-900+600-100*2*4-100-30 вот котика
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