Помогите пожалуйста. Просто мне плохо и соображать нет сил. (упр.144)
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Помогите пожалуйста. Просто мне плохо и соображать нет сил. (упр.144)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Окружённый 2) Запорошённым 3) Сложенный 4) Обожжено 6) Опущены
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