Решите простую задачу бесплатно балы 217
Математика
Решите простую задачу бесплатно балы 217
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48257+1743=50000(т)во 2-й день
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