!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Растение томатов с округлыми(А),красными(B) плодами скрест??ли с растением, обладающим грушевидными(а), желтыми (в) плодами. В потомстве получено 50% растений с красными округлыми и 50% с красными груш...
Биология
!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Растение томатов с округлыми(А),красными(B) плодами скрест??ли с растением, обладающим грушевидными(а), желтыми (в) плодами. В потомстве получено 50% растений с красными округлыми и 50% с красными грушевидными плодами. Укажите генотипы родителей и потомства. Выразить через решетку Пиннета. !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Генотипы родителей: AaBB и aabb Гаметы: AB, aB, и ab Потомки: AaBb и aaBb
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