!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Растение томатов с округлыми(А),красными(B) плодами скрест??ли с растением, обладающим грушевидными(а), желтыми (в) плодами. В потомстве получено 50% растений с красными округлыми и 50% с красными груш...

Биология

!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Растение томатов с округлыми(А),красными(B) плодами скрест??ли с растением, обладающим грушевидными(а), желтыми (в) плодами. В потомстве получено 50% растений с красными округлыми и 50% с красными грушевидными плодами. Укажите генотипы родителей и потомства. Выразить через решетку Пиннета. !!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость