Помогите плиз с математикой. вариант 3

Гость: Гость:

1) (3^25/6 ·3^11/6)^1/3 3^25/6·1/3+11/6·1/3 3^25·1/6·3 + 11·1/6·3 3^25/18+11/18 3^25+11/18 3^36/18 3^2 = 9 2) ∛320 / ∛5 Извлекаем совершенные корни из 320 ∛64·5/∛5 4∛5 / ∛5 Аннулируем 5 Ответ: 4 3) log3 1.5 + log3 18 log3 1.5·18 Ответ.: 3 (логарифм по основанию 3 есть 3) 4) √5х-4 = х Исключаем корень 5х - 4 = х² Перемещаем члены, чтобы соответствовать формату квадратного уравнения х² - 5х + 4 = 0 Разлагаем левую часть и устанавливаем множители равные нулю (х-1)(х-4)=0 х - 1 = 0 или х - 4 = 0 х = 1 или х = 4 6) log3 (x² + 8x) = 2 (x² + 8x) = 3² x² + 8x = 9 x² + 8x - 9 = 0 x-1 = 0 или х+9 = 0 х = 1 или х = -9 7) (1/2)^3-2x ∠ 8 1^3-2x / 2^3-2x ∠ 8 1^-2x+3 / 2^-2x+3 ∠ 8