Как определить по графику функции значения x, при которых значения функции положи??ельны, отрицательны Объясните пожалуйста, не понимаю

Алгебра

Как определить по графику функции значения x, при которых значения функции положи??ельны, отрицательны Объясните пожалуйста, не понимаю

Автор: Гость