Как определить по графику функции значения x, при которых значения функции положи??ельны, отрицательны Объясните пожалуйста, не понимаю

Алгебра
Как определить по графику функции значения x, при которых значения функции положи??ельны, отрицательны Объясните пожалуйста, не понимаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функция -это Y,  где Y  отрицательный (снизу оси ОХ ), из точек на графике опускаем перпендикуляр на ОХ и находим значения Х 
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