197209:199=? По действиям пожалуйста.
Математика
197209:199=? По действиям пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 991,а потом пишешь столбиком и подставляешь эти цифры
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