Что значит живи смирно один,на небе светило доброе солнце,тайные жители,век веков??ть,трудом сработал??ДАЮ 15 баллов:))
Литература
Что значит живи смирно один,на небе светило доброе солнце,тайные жители,век веков??ть,трудом сработал??ДАЮ 15 баллов:))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живи смирно один — живи спокойно, тихо, не ссорься и не будь забиякой, не волнуйся, смирно живи, чтобы все хорошо было, не встревай в конфликты, будь добрым и послушным. На небе светило доброе солнце — солнце яркое, теплое и настроение у тебя хорошее, поэтому солнце и доброе, что у тебя на сердце все спокойно. Век вековать- жить своей жизнью, проживать свой век, нести свое бремя забот,жить всю жизнь. Тайные жители - жители, которых никто не видит и не знает. Он есть, но ты их не замечаешь и не ощущаешь. Тайные жители — жители, которых никто не видит и не знает. Трудом сработал — сделал работу, дело, что-то полезное, нужное, вкладывая все свое умение и старание.
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