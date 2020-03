Перечислите горячие клавиши для работы с текстом

Гость: Гость:

Home – перемещение курсора ввода текста в начало строки (на неполных клавиатурах тот же эффект достигается через комбинацию клавиш fn + ←). Home – перемещение курсора ввода текста в начало строки (на неполных клавиатурах тот же эффект достигается через комбинацию клавиш fn + ←) End – перемещение курсора ввода текста в конец строки (на неполных клавиатурах тот же эффект достигается через комбинацию клавиш fn + →). ←↑→↓ - клавиши перемещения курсора ввода по тексту. Ctrl + → - перемещение курсора на одно слово вправо. Ctrl + ← - перемещение курсора на одно слово влево. Page Up – на экранную страницу вверх. Page Down – на экранную страницу вниз. Ctrl + Page Up – на страницу вверх. Ctrl + Page Down – на страницу вниз. Ctrl + Home – переход в начало текста / документа. Ctrl + End – переход в конец текста / документа. Shift + F5 – переход к месту недавнего редактирования текста.