Перечислите горячие клавиши для работы с текстом
Информатика
Перечислите горячие клавиши для работы с текстом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Home – перемещение курсора ввода текста в начало строки (на неполных клавиатурах тот же эффект достигается через комбинацию клавиш fn + ←). Home – перемещение курсора ввода текста в начало строки (на неполных клавиатурах тот же эффект достигается через комбинацию клавиш fn + ←) End – перемещение курсора ввода текста в конец строки (на неполных клавиатурах тот же эффект достигается через комбинацию клавиш fn + →). ←↑→↓ - клавиши перемещения курсора ввода по тексту. Ctrl + → - перемещение курсора на одно слово вправо. Ctrl + ← - перемещение курсора на одно слово влево. Page Up – на экранную страницу вверх. Page Down – на экранную страницу вниз. Ctrl + Page Up – на страницу вверх. Ctrl + Page Down – на страницу вниз. Ctrl + Home – переход в начало текста / документа. Ctrl + End – переход в конец текста / документа. Shift + F5 – переход к месту недавнего редактирования текста.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Подскажите ответ морфологического разбора! слово (покрасили).Мы покрасили калитк?? за два часа. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
Математика
Два поезда одновременно отправились от одной станции в противоположных направле??иях через 2 часа расстояние между ними стало 280 километров с како...
Алгебра
Русский язык