Помогите решить уравнение x²= - 7:2
Математика
Помогите решить уравнение x²= - 7:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем с плюсом и с минусом 1) x1 = -sqrt(7/2) !!!sqrt- корень 2) x2 = sqrt(7/2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Как определить по графику функции значения x, при которых значения функции положи??ельны, отрицательны Объясните пожалуйста, не понимаю
Математика
Алгебра
Представьте в виде произведения многочленов: 1) a^2-3a-9b-9b^2 2)x^2-5x-10y-4y^2 3) 2b^2-5b-5c-2c^2 4)4a^2+2a-9b^2-3b