ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Разделяете ли вы утверждение философа о том, что художестве??ное творение является таковым лишь в той степени, в какой оно нереально? Поясните свою позицию.
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Разделяете ли вы утверждение философа о том, что художестве??ное творение является таковым лишь в той степени, в какой оно нереально? Поясните свою позицию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство - это наслаждение, мы обращаемся к искусству для того, чтобы получить удовольствие. В зависимости от степени овладения" языковыми искусствами", люди получают удовольствие от фильмов. Наслаждение от художественных произведений - закономерное порождение восприятия эстетической организации звуков, форм, красок, движений. Но чувственное удовольствие можно считать лишь одной из граней более сложного эстетического восприятия.
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