Помогите пожалуйста решение и краткая запись задача 10

Математика
Помогите пожалуйста решение и краткая запись задача 10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 / 8 = 40 - было потрачено на дружину. 200 - 40 = 160 - осталось шилингов у Робин Гуда. 160 / 8 = 20 - двадцати семьям помог Робин Гуд.
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