В трёх пакетах 5 кг крупы. в первом пакете 1 целая 7/20 кг крупы, во втором на 9/20 кг бол??ше, чем в первом. сколько килограммов крупы было в третьем пакете
Математика
В трёх пакетах 5 кг крупы. в первом пакете 1 целая 7/20 кг крупы, во втором на 9/20 кг бол??ше, чем в первом. сколько килограммов крупы было в третьем пакете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом пакете 27/20 кг. Во втором 27/20+9/20 = 36/20 кг В третьем пакете 5- 27/20 - 36/20 = 1.85 кг = 37/20 кг = 1целая 17/20 кг
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