В трёх пакетах 5 кг крупы. в первом пакете 1 целая 7/20 кг крупы, во втором на 9/20 кг бол??ше, чем в первом. сколько килограммов крупы было в третьем пакете

Математика

В трёх пакетах 5 кг крупы. в первом пакете 1 целая 7/20 кг крупы, во втором на 9/20 кг бол??ше, чем в первом. сколько килограммов крупы было в третьем пакете

Автор: Гость