Помогите пожалуйста решить: Исследуйте кривую заданную уравнением: x^2+y^2-2x-2y=0
Математика
Помогите пожалуйста решить: Исследуйте кривую заданную уравнением: x^2+y^2-2x-2y=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выдели квадраты двучлена в левой части уравнения. х²-2х+1+у²-2у+1-2=0 (х-1)²+(у-1)² = 2. Это окружность, центр (1;1), радиус равен √2.
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