Помогите пожалуйста решить номер 130
Математика
Помогите пожалуйста решить номер 130
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1) 60-13=47 км/ч - скорость второго 2) 47•5=235 км - расстояние Ответ: 235 км
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