Клетки эктодермы пресноводной гидры ,выпалняющие защитную функцию

Биология
Клетки эктодермы пресноводной гидры ,выпалняющие защитную функцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эктодерма выполняет покровную и защитную функции, а энтодерма- функции переваривания пищи
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