Помогите пожалуйста решить номер 5.
Математика
Помогите пожалуйста решить номер 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)153-10=143 - число, которое разделилось без остатка 11*13=143 11>10,значит может быть решением 13>10,значит тоже может быть решением. Ответ 143, 11,13 2)129-10=119 - число, которое разделилось без остатка 17*7=119 7 <10, значит не может быть решением Ответ 17
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