Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( у меня ответ получился 9 , но правильный ответ 27. как? 0,003 * 0,3 * 30 000

Математика

Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( у меня ответ получился 9 , но правильный ответ 27. как? 0,003 * 0,3 * 30 000

Автор: Гость