Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( у меня ответ получился 9 , но правильный ответ 27. как? 0,003 * 0,3 * 30 000
Математика
Помогите пожалуйста решить по действиям . ничего не понимаю( у меня ответ получился 9 , но правильный ответ 27. как? 0,003 * 0,3 * 30 000
Ответ(ы):
Гость:
Решаешь как обычный пример.. 0,003*0,3=0,0009*30000=27
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