Помогите, пожалуйста, решить, у меня не все получается

Математика
Помогите, пожалуйста, решить, у меня не все получается
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/2³ ·√64 - ∛64: 1/2^4= 1/8 ·8 -4 : 1/16= 1- 64= - 63 2) = ∛16-4·2= ∛8= 2 2.в числителе 1/а³ ·∛(а²)³·в² в знаменателе ∛в  далее в числителе  1/а ·∛в² в знаменателе  ∛в умножаем и числ и знам на ∛в, = дробь  в / а·∛в²
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