Помогите, пожалуйста, решить, у меня не все получается

Гость: Гость:

1) 1/2³ ·√64 - ∛64: 1/2^4= 1/8 ·8 -4 : 1/16= 1- 64= - 63 2) = ∛16-4·2= ∛8= 2 2.в числителе 1/а³ ·∛(а²)³·в² в знаменателе ∛в далее в числителе 1/а ·∛в² в знаменателе ∛в умножаем и числ и знам на ∛в, = дробь в / а·∛в²