Решить неравенство: 1) √3/ 3-x² lt; 2/ √3-x 2)3/ x²-1 - 1/2 lt; 3/ 2x-2

Алгебра
Решить неравенство: 1) √3/ 3-x² lt; 2/ √3-x 2)3/ x²-1 - 1/2 lt; 3/ 2x-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √3/ 3-x² < 2/ √3-x 2/(√3-x)-√3/(√3-x)(√3+x)>0 (2√3+2x-√3)/(√3-x)(√3+x)>0 (2x+√3)/(√3-x)(√3+x)>0 x=-√3/2  x=√3  x=-√3              +                      _                         +                  _ ---------------(-√3)------------------[-√3/2]----------(√3)-------------------- x∈(-∞;-√3) U [-√3/2;√3) 2)3/ x²-1 - 1/2 < 3/ 2x-2 3/2(x-1)-3/(x-1)(x+1)+1/2>0 (3x+3-6+x²-1)/2(x-1)(x+1)>0 (x²+3x-4)/2(x-1)(x+1)>0 x²+3x-4=0⇒x1+x2=-3 U x1*x2=-4⇒x1=-4 U x2=1 (x+4)(x-1)/2(x-1)(x+1)>0 (x+4)/2(x+1)>0 x=-4  x=-1            +                  _                      + -------------(-4)----------------(-1)---------------(1)--------------- x∈(-∞-4) U (-1;1) U (1;∞)
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