Помогите пожалуйста решить упражнение 106

Гость: Гость:

1. Когда ты заработал что-то, то вспомни, с чего ты начал 2. Если ты солгал, то потом сам же и пропадешь 3. Дома всегда лучше, потому что дом роднее 4. Если заслужил что-то, то больше это ценишь