Помогите пожалуйста решить упражнение 106
Русский язык
Помогите пожалуйста решить упражнение 106
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Когда ты заработал что-то, то вспомни, с чего ты начал 2. Если ты солгал, то потом сам же и пропадешь 3. Дома всегда лучше, потому что дом роднее 4. Если заслужил что-то, то больше это ценишь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Аня и Таня договорились встретиться у четвёртого вагона поезда. Аня отчитывает вагоны из головы, а Таня с хвоста состава.Тем не менее они подошли к...
Другие предметы