Помогите пожалуйста решить упражнение 106

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Помогите пожалуйста решить упражнение 106
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Когда ты заработал что-то, то вспомни, с чего ты начал 2. Если ты солгал, то потом сам же и пропадешь  3. Дома всегда лучше, потому что дом роднее 4. Если заслужил что-то, то больше это ценишь
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