Помогите пожалуйста, решить уравнение,6 класс 2,45*(m-8,8)=4,41
Математика
Помогите пожалуйста, решить уравнение,6 класс 2,45*(m-8,8)=4,41
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Оооо оооо у меня есть еще один вопрос по вашему объявлению продам за ответ
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