Помогите, пожалуйста, решить уравнение! sin² x- cos² x =½
Алгебра
Помогите, пожалуйста, решить уравнение! sin² x- cos² x =½
Ответ(ы):
Гость:
1-sin^2x-sin^2x=1/2 -2sin^2x=-1/2 sin^2x=1/4 sinx=+-1/2 x1=pi/6 +pi*k где k принадлежит z x2= -pi/6 + pi*k где k принадлежит z
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