В результате циклического процесса газом совершена работа А = 100Дж, при этом холод??льнику было передано количество теплоты |Q2| = 400 Дж. Определите КПД цикла. Помогите решить задачу пожалуйста
Физика
В результате циклического процесса газом совершена работа А = 100Дж, при этом холод??льнику было передано количество теплоты |Q2| = 400 Дж. Определите КПД цикла. Помогите решить задачу пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
N=(Q1-Q2)/Q1*100% Q1=400+100=500 n=20%
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