В результате циклического процесса газом совершена работа А = 100Дж, при этом холод??льнику было передано количество теплоты |Q2| = 400 Дж. Определите КПД цикла. Помогите решить задачу пожалуйста

Физика

В результате циклического процесса газом совершена работа А = 100Дж, при этом холод??льнику было передано количество теплоты |Q2| = 400 Дж. Определите КПД цикла. Помогите решить задачу пожалуйста

Автор: Гость