Помогите пожалуйста решить уравнения с дробями: а) х-2/3=18 б) 1/12+х=3/4+1/6 в) х+5/24=2/3+7/12 г) (3/8-х)-1/5=1/20
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения с дробями: а) х-2/3=18 б) 1/12+х=3/4+1/6 в) х+5/24=2/3+7/12 г) (3/8-х)-1/5=1/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х-2/3=18 х=18+2/3 х=56/3 2)1/12+х=3/4+1/6 1/12+х=11/12 х=11/12-1/12 х=10/12 х=5/6 3) х+5/24=2/3+7/12 х+5/24=5/4 х=5/4-5/24 х=25/24 4) (3/8-х)-1/5=1/20 (0,375-х)-0,2=0,05 0,375-х-0,2=0,05 0,175-х=0,05 -х=0,05-0,175 -х=-0,125 х=0,125
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