Помогите пожалуйста решить уравнения с дробями: а) х-2/3=18 б) 1/12+х=3/4+1/6 в) х+5/24=2/3+7/12 г) (3/8-х)-1/5=1/20

Математика

Помогите пожалуйста решить уравнения с дробями: а) х-2/3=18 б) 1/12+х=3/4+1/6 в) х+5/24=2/3+7/12 г) (3/8-х)-1/5=1/20

Автор: Гость