Решите пожалуйста :3? Вы же умные. Двигаясь против течения реки расстоянием 60 км, теплоход проплыл за 4 часа. Какова скорость течения реки, если скорость теплохода 16 км/ч?

Математика
Решите пожалуйста :3? Вы же умные. Двигаясь против течения реки расстоянием 60 км, теплоход проплыл за 4 часа. Какова скорость течения реки, если скорость теплохода 16 км/ч?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60/4=15км/ч 2)16-15=1км/чскорость реки
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