Решите пожалуйста :3? Вы же умные. Двигаясь против течения реки расстоянием 60 км, теплоход проплыл за 4 часа. Какова скорость течения реки, если скорость теплохода 16 км/ч?

Математика

Решите пожалуйста :3? Вы же умные. Двигаясь против течения реки расстоянием 60 км, теплоход проплыл за 4 часа. Какова скорость течения реки, если скорость теплохода 16 км/ч?

Автор: Гость