Помогите пожалуйста решить задачу, буду благодарен!
Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу, буду благодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- детали 1 автомата, у- детали второго х+у=1000 0.98х+0.95у=974 решаем систему х=1000-у 0.98*(1000-у)+0.95у=974 980-0.98у+0.95у=974 -0.03у=-6 у=200- все детали второго автомата
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