Помогите пожалуйста решить задачу, буду благодарен!

Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу, буду благодарен!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- детали 1 автомата, у- детали второго х+у=1000 0.98х+0.95у=974 решаем систему х=1000-у 0.98*(1000-у)+0.95у=974 980-0.98у+0.95у=974 -0.03у=-6 у=200- все детали второго автомата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как находить выколотые точки на графиках?
Ответить
Алгебра
(x^2)(x^2+3)+(x^2+2)(x^2-3) (8x-4)(2x+5)+25=4x (4x-2) 5an^2+5bn^2-bn-an+5cn^2-cn
Ответить
История
Какие политические силы представляет в правительстве ФРГ Ангела Меркель?
Ответить
Физика
В каком случае выделится большее количество теплоты - при охлаждении до комнатной температуры полной кастрюли кипятка или при охлаждении до той же ...
Ответить
География
Объясните почему на разных материках флора и фауна разные?
Ответить